Série B: Cuiabá vence Avaí na Ressacada e assume vice-liderança

Mesmo fora de casa, o Cuiabá chegou à vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Para isto, o clube mato-grossense venceu o Avaí por 2 a 0, na Ressacada, pela quinta rodada da competição, na manhã deste sábado (22). O Leão da Ilha ocupa a 13ª posição até o momento.

A partida começou com as duas equipes se lançando ao ataque. Logo aos 8 minutos o lateral-esquerdo Capa assustou. O jogador bateu cruzado e a bola passou à esquerda do goleiro João Carlos, do Cuiabá. Os cuiabanos responderam na sequência. Dois minutos depois, Yago chutou de fora da área acertando a rede pelo lado de fora. Depois disso, os visitantes pressionaram, porém não obtiveram êxito.

No segundo tempo, o domínio resultou em gol. Em contra-ataque o Cuiabá abriu o placar com Rafael Gava, aos 13 minutos. O Avaí reagiu e, aos 17 minutos, na melhor chance do clube catarinense no jogo, em um chute na entrada da grande área, Bruno Silva acertou a trave. Aos 37 a situação ficou mais difícil para os avaianos, Rafael Gava marcou o segundo e fechou o placar. Avaí 0, Cuiabá 2.

A equipe da região centro-oeste do país permanece invicta em 2020, com a campanha de 13 jogos, nove vitórias e quatro empates.

O próximo compromisso dos Avaí será fora de casa contra o Oeste, no Canindé, em São Paulo. A partida pela sexta rodada será realizada na próxima sexta-feira (28), às 19h15. Na mesma data, a partir das 20h30, os cuiabanos enfrentam a Chapecoense em casa, na Arena Pantanal, em Cuiabá.