'Joia do Flamengo': menino de 10 anos fecha contrato com a Nike

O contrato inusitado no mercado esportivo foi fechado nesta semana | Foto: Reprodução

Não é de hoje que o Clube de Regatas do Flamengo lança jovens jogadores com futuro promissor. Nesta semana o William Nascimento, de apenas 10 anos fechou contrato com a empresa de material esportivo Nike. Com pouca idade, o jogador da base do Flamengo é o mais jovem do mundo a fechar patrocínio com a empresa.

Ele nasceu em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro e defende o time de futsal do clube do coração. "É um passo muito importante na minha carreira, vai me dar visibilidade", disse, já consciente do que o patrocínio pode trazer de benefício para o sonho do pequeno atleta brasileiro.

O acordo com a Nike foi firmado e acompanhado por Kayo Moreno, diretor da empresa que agencia Willian, a Stadia Sports. O agente diz que o feito é gratificante, sim, mas que a agência tem ainda “toda uma projeção de carreira” para o atleta promissor.

