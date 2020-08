Messi envia comunicado ao Barcelona e pede para sair do time

Messi é o maior jogador da história do Barcelona | Foto: Divulgação/France Football

Mundo - O argentino Lionel Messi deve deixar o time do Barcelona nos próximos dias por vontade própria. O desejo do atacante foi expressado em uma carta enviada ao clube catalão nesta terça-feira (25), de acordo com jornais da Argentina e da Espanha.

O vínculo de Messi com o Barça encerra em junho de 2021, mas ele pode usar uma cláusula de seu contrato que permite a rescisão unilateral ao fim de cada temporada. O jogador teria enviado um um "burofax" ao time - um recurso usado na Espanha para envio de documentos urgentes pelo correio.

O camisa 10 escolheu tal alternativa para tornar o desejo oficial. Segundo o jornal espanhol Marca, o prazo para exercer a cláusula que possibilita encerrar unilateralmente o contrato terminou no dia 10 de junho.

Por conta disso, o Barcelona teria recusado a rescisão e alegado que o prazo venceu. Entretanto, Messi e sua equipe estão confiantes de que as modificações no calendário - impostas pela pandemia do novo coronavírus e a paralisação no futebol - podem ajudá-lo na tentativa de romper o contrato.

Messi não aparece em público desde a derrota por 8 a 2 para o Bayern de Munique, na Liga dos Campeões. Porém, o jogador já recebe apoio de colegas.

O ex-zagueiro e ídolo do Barcelona, Puyol, fez uma postagem no Twitter. "Respeito e admiração, Leo. Todo meu apoio, amigo", escreveu. O tweet foi respondido por Luis Suárez.

Antes da fatídica derrota contra o Bayern, a imprensa italiana chegou a noticiar um interesse da Internazionale pela contratação de Messi.

Atualmente, o Barcelona passa por uma reestruturação, que inclui a chegada do técnico Ronald Koeman. Recentemente, o holandês informou que não terá Suárez e Vidal na próxima temporada. Outros jogadores podem seguir o mesmo caminho.

Carreira

Messi é o maior jogador da história do Barcelona, onde atuou em 731 jogos e marcou 634 gols em 16 temporadas. Entre os títulos conquistados estão quatro Liga dos Campeões da Europa, três Mundiais de Clubes, 10 Campeonatos Espanhóis e seis Copas do Rei.

Além disso, a atuação no Barça rendeu a Messi o título de melhor jogador do mundo por seis vezes.

