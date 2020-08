Documentário contará história do movimento paralímpico

"Pódio para Todos" estreia nesta quarta-feira (26) na Netflix | Foto: Divulgação

Mundo - O documentário "Pódio para Todos" estreia nesta quarta-feira (26) em 190 países pelas plataforma de streaming da Netflix. Dirigido por Ian Bonhôte e Peter Ettdegui, o filme conta a história do movimento paralímpico.

Inicialmente, a ideia era de que o lançamento coincidisse com a abertura da Paralimpíada de Tóquio, prevista para esta terça-feira (25) e que foi adiada por causa da pandemia do novo coronavírus. Agora, o lançamento do documentário será um símbolo da contagem regressiva para os Jogos de Tóquio de 2021.

Originalmente, o filme se chama "Rising Phoenix", ou Fênix Ascendente, em tradução literal. O título é explicado logo no início de trailer, quando a italiana Beatrice "Bebe" Vio - ouro na esgrima em cadeira de rodas na Rio 2016 - diz: "O meu nome era fênix porque ela pode viver, morrer, queimar e viver de novo".

Outros nove atletas paralímpicos também estão no filme, que reúne imagens das primeiras edições da competição e um depoimento do neurologista Ludwig Guttman, que explica como idealizou o movimento paradesportivo.

