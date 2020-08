Manaus FC apresenta novo reforço para a Série C do Brasileiro

O atleta se apresentou ao técnico Luizinho Lopes, nesta terça-feira (25) | Foto: Ismael Monteiro

O Manaus FC tem um novo reforço para a temporada. Trata-se do atacante Luiz Henrique Mendes Silva da Costa, mais conhecido como Luizinho, 23. O jogador é de Santa Catarina e vem por empréstimo ao Gavião do Norte, até o fim da temporada. O atleta se apresentou ao técnico Luizinho Lopes, nesta terça-feira (25) e já treinou com o elenco.

O novo atacante do esmeraldino conta um pouco sobre a expectativa de atuar com a camisa do Manaus FC. “Eu já tinha alguns contatos com atletas amigos meus que trabalham aqui e a expectativa é muito boa. Eu sei da grandeza que é o time do Manaus FC, acompanho mesmo sendo lá do Sul”, informa o jogador.

Luizinho também comenta sobre a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. “Acho que tem muito campeonato pela frente e pelo time que a gente tem, pela qualidade que a gente tem, temos condições de fazer um belo trabalho”, opina.

Luizinho teve passagens pelo Uberlândia (MG); Mirassol, XV de Piracicaba (SP); Inter de Lages, Hercílio Luz e Guarani (SC). “É um jogador que foi um pedido do técnico Luizinho Lopes e que, apesar da pouca idade, tem rodagem no futebol brasileiro e muito a contribuir com o MANAUSFC”, destaca o presidente do Gavião do Norte, Luis Mitoso.

Posição

O atacante Luizinho também explica um pouco sobre o seu perfil em campo. “Não me importo muito onde vou jogar. Me botou ali na frente, pode ser de um lado ou de outro, enfim, posso jogar em qualquer posição para ajudar a equipe”, finaliza.

E ele ainda manda um recado para a torcida do Gavião do Norte. “Fala torcida do Gavião! Estamos juntos! A gente sabe que mesmo com todos esses acontecimentos, essa pandemia, vocês não vão poder estar aqui presentes, todos vão estar em casa, mas eu quero dizer que vocês podem contar comigo. ‘Tamo’ junto e um grande abraço”, declara o jogador.

*Com informações da assessoria