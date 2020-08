São Raimundo EC apresenta novo diretor de futebol

Marivaldo Rodrigues Chaves, diretor de futebol do São Raimundo | Foto: Divulgação

Manaus - Por meio de uma rede social, o São Raimundo Esporte Clube anunciou na última terça-feira (25) a chegada de Marivaldo Rodrigues Chaves. O empresário irá atuar como diretor de futebol do clube, onde atua há três anos.

O mandatário terá a importante missão de reformular o elenco para as competições da temporada 2020/2021. Além de contratações pontuais, Chaves pretende usar a base sub-17 e sub-19 para atuar juntamente com algumas peças que já atuam no futebol regional.

"Estamos iniciando os trabalhos de gestão, realizando um planejamento de ações visando formular um elenco competitivo, bem como oferecer toda uma estrutura para nossos atletas. Queremos estar entre os primeiros, conquistar títulos e calendário para o São Raimundo", disse.

O São Raimundo esteve entre os líderes do 1º turno do Campeonato Amazonense neste ano. Entretanto, o time perdeu a chance de passar para a segunda fase ao perder para o Princesa do Solimões na rodada final.

Na classificação geral, antes da paralisação da competição por conta da pandemia do novo coronavírus, o Tufão estava na sexta posição. Agora, o São Raimundo aguarda o possível retorno - ou não - do Barezão para, assim, planejar a próxima temporada.

Leia mais:

Manaus FC apresenta novo reforço para a Série C do Brasileiro