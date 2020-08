Datas e horários da fase de grupos da Libertadores é confirmada

Copa Libertadores da América retorna no dia 15 de setembro | Foto: Henry Romero/Reuters

Mundo - A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou nesta quarta-feira (26), de maneira definitiva, os horários e estádios dos jogos válidos pela terceira rodada da Fase de Grupos da Copa Libertadores da América. As partidas ocorrerão entre 15 e 17 de setembro. Ao todo, sete clubes brasileiros lutam para avançar às oitavas de final da competição - que havia sido suspensa por conta da pandemia do novo coronavírus.

O Athletico (PR) fará o jogo de reabertura fora de casa, na altitude Cochabamba (Bolívia), contra a equipe do Jorge Wilstermann, no estádio Félix Capriles. O Santos entra em campo na mesma data e recebe o Olímpia (Paraguai) na Vila Belmiro.

No dia 16 de setembro serão mais três confrontos de equipe nacionais. O Internacional encara o América de Cali (Colômbia), no Beira Rio. Na sequência, o Grêmio enfrenta fora de casa o Universidad Católica (Chile), no San Carlos de Apoquindo. Enquanto isso, o Palmeiras duela contra o Bolívar (Bolívia), no Hernando Siles.

São Paulo e Flamengo serão os últimos a retornarem à competição continental, no dia 17. No Morumbi, o Tricolor Paulista joga contra River Plate (Argentina). Por fim, o Flamengo enfrenta o Independiente del Valle (Equador), no Olímpico de Atahualpa.

As outras três rodadas da Fase de Grupos também foram detalhadas pela Conmebol nesta quarta. Estas etapas prosseguem até 22 de outubro.

Já a Copa Sul-Americana, que também organizada pela Conmebol, tem retorno previsto para 27 de outubro. O torneio foi suspenso junto com a Libertadores, quando seria disputada a segunda fase. O sorteio dos confrontos, por enquanto, não foi realizado.

Leia mais:

Conmebol aprova protocolo de saúde para Libertadores e Sul-Americana