Torcedores protestam pedindo renúncia de presidente do Barcelona

Os manifestantes gritaram palavras de ordem contra Bartomeu, e disseram que ele deveria enfrentar a situação e se afastar, esperando que Messi mude de ideia | Foto: Nacho Doce/ Reuters

Um grupo de torcedores do Barcelona protestaram nesta quarta (26) em frente ao estádio do Camp Nou para pedir a renúncia do presidente Josep Maria Bartomeu após o craque argentino Lionel Messi afirmar que deseja deixar o clube catalão.

Os manifestantes gritaram palavras de ordem contra Bartomeu, e disseram que ele deveria enfrentar a situação e se afastar, esperando que Messi mude de ideia e permaneça no time catalão.

O Barcelona continua empenhado em reconstruir sua equipe em torno do capitão Lionel Messi e fará tudo ao seu alcance para manter o argentino, disse o novo secretário técnico da equipe, Ramon Planes, nesta quarta.

Os advogados de Messi enviaram na última terça-feira (25) um documento à direção do Barcelona expressando o desejo do jogador de 33 anos de ativar uma cláusula em seu contrato que o permitiria sair sem pagar a multa rescisória.

No entanto, o Barcelona afirma que a cláusula expirou e que o clube que o contratar deve pagar sua cláusula de rescisão de 700 milhões de euros se o jogador quiser sair sem o consentimento da equipe da Catalunha.

Messi, que já conquistou o prêmio de melhor jogador do mundo em seis oportunidades, tem ficado cada vez mais descontente nos últimos 12 meses com a forma como o clube está sendo administrado pelo presidente Josep Maria Bartomeu.

Seu pedido de deixar o Barça vem menos de duas semanas após a humilhante derrota de 8 a 2 para o Bayern nas quartas de final da Liga dos Campeões, que levou o clube espanhol a uma temporada sem troféus pela primeira vez em 12 anos.