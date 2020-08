Copa do Brasil: Vasco derrota Goiás nos pênaltis e está na quarta fase

Na disputa na marca do pênalti o Vasco foi mais eficiente | Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco avançou para a quarta fase da Copa do Brasil após superar o Goiás na disputa de pênaltis por 3 a 2, após triunfo de 2 a 1 no tempo regulamentar, nesta quarta (26) no estádio da Serrinha.

Após perder por 1 a 0 no jogo de ida, disputado no estádio de São Januário, o Vasco precisava de gols para continuar vivo na competição. E o 1 a 0 saiu aos 32 minutos do primeiro tempo com o lateral Henrique, que cruzou bola que desviou no goleiro Tadeu antes de entrar.

Porém, nove minutos depois o zagueiro Rafael Vaz aproveita bola que sobrou na área para igualar o placar.

O Vasco voltou a precisar da vitória nos 90 minutos, e chegou a ela logo aos 4 minutos da etapa final, quando Talles tocou para o argentino Benítez bater com força.

Tanto Vasco como Goiás continuaram a jogar em busca de mais gols. Mas, como o 2 a 1 permaneceu até o final, o confronto foi para a disputa de pênaltis.

Na disputa na marca do pênalti o Vasco foi mais eficiente, e converteu suas cobranças com Cano, Benítez e Bruno César. Yago Pikachu perdeu. Já o Goiás fez com Rafael Vaz e Keko, enquanto Daniel Bessa, Rafael Moura e Marcinho perderam. Triunfo final do time carioca por 3 a 2 nas penalidades máximas.

