Thiago Silva anuncia saída do Paris Saint-Germain

Thiago Silva era capitão do Paris Saint-Germain | Foto: Reprodução/Instagram

Mundo - Tem zagueiro de Seleção Brasileira livre no mercado. Após oito anos defendendo o Paris Saint-Germain (PSG), Thiago Silva anunciou oficialmente a sua saída do clube francês nesta quinta-feira (27). No clube francês, o "Monstro" atuou como capitão e conquistou mais de 20 títulos.

Silva publicou fotos e uma mensagem de despedida em sua conta oficial do Instagram.

"Hoje se fecha um ciclo, depois de 8 anos no PSG, eu gostaria de agradecer aos meus colegas de equipe, à toda equipe técnica e direção, à torcida, à minha família, a Deus e aos meus amigos por todos esses felizes anos que vivemos na Cidade-luz. Aqui, junto com a minha esposa, vivemos momentos inesquecíveis, nossos filhos cresceram, nos tornamos cidadãos franceses, e vamos levar para sempre esses anos vividos e a França em nossos corações. Muito obrigado”.

Thiago Silva era o capitão do Paris Saint-Germain, onde conquistou 24 títulos. O brasileiro vai completar 36 anos no dia 22 de setembro, e já sabia que não teria seu contrato renovado.



Apesar de muitos torcedores pedirem a transferência do zagueiro para um clube brasileiro, em especial a torcida do Fluminense, a imprensa europeia afirma que o Chelsea é time mais próximo de contratar o jogador.

Leia mais:

Messi envia comunicado ao Barcelona e pede para sair do time