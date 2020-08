Thiago Silva é anunciado como novo integrante do Chelsea

Thiago Silva assinou contrato de um ano com o Chelsea | Foto: Reprodução/Twitter

Mundo - Da França para Inglaterra, esse é o caminho que será percorrido por Thiago Silva. O Chelsea anunciou nesta sexta-feira (28) a contratação do zagueiro, que atuou nas últimas oito temporadas pelo Paris Saint-Germain (PSG). O jogador, de 35 anos, assinou contrato de um ano, com cláusula de renovação automática para permanecer por mais uma temporada.

"Estou muito feliz por ingressar no Chelsea. Estou encantado por fazer parte da equipe empolgante de Frank Lampard para a próxima temporada. Estou aqui [para] lutar por títulos. Vejo vocês em breve, torcedores do Chelsea. Estou ansioso para jogar no Stamford Bridge", disse o atleta, em nota oficial do clube.

Por meio do Twitter, o "Blues" desejou boas vindas ao atleta e publicou vídeos do zagueiro com a nova camisa.

Thiago Silva chega a Premier League com a bagagem cheia de títulos pelo PSG. Defendendo a equipe parisiense foi heptacampeão no Campeonato Francês. Além disso, levou cinco Supercopas da França, seis Copas da Liga e cinco Copas da França.



Apesar de não ter levantado o troféu da última edição da Liga dos Campeões, participou da melhor campanha do clube na história da competição. O Paris Saint Germain terminou na vice-colocação, após perder na final para o Bayern de Munique (Alemanha) de 1 a 0.

O zagueiro também tem vasta experiência na seleção brasileira, tendo disputado as Copas do Mundo de 2014 (Brasil) e 2018 (Rússia). Com a camisa verde-amarela conquistou dois títulos, a Copa das Confederações em 2013 e a Copa América em 2019.

