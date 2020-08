Projeto oferece aulas gratuitas de luta para crianças e adultos

Alunos são divididos em três turmas | Foto: Reprodução

Manaus - Criado em fevereiro de 2019 por dois homens sonhadores e otimistas, a iniciativa socioeducativa “Starts” visa estimular a prática esportiva em Manaus, bem como levar disciplina, educação, lazer, fé, alegria e perspectiva para a comunidade. A sede do projeto, que oferece aulas gratuitas, foi cedida pela congregação Ministério Internacional da Restauração (MIR), situada na Avenida Itacolomy, bairro Armando Mendes, Zona Leste da capital.

O EM TEMPO entrevistou Tarik Neves, um dos fundadores e professor do “Starts”, que recebeu apoio de Humberto Alencar. Em seu relato, o mestre contou o porquê desta sigla e explicou qual sua maior motivação em dar continuidade às aulas.

“STARTS significa Santidade Transformada em Arte Suave. Nossa missão é proporcionar à sociedade na qual vivemos melhorias no aspecto físico, mental e espiritual. A erradicação dos problemas inseridos numa sociedade é praticamente impossível. Nós, como parte do meio, não aceitamos a condição de inércia e nesse pensamento fomos à luta. Atualmente o professor Humberto faz a parte física como preparação para os treinos de jiu-jítsu, que são ministrados por mim”, disse.

Os participantes

Marilene Santos, de 50 anos, é mãe de Samuel, de 11. Ambos se dizem felizes de participarem do projeto. Em janeiro deste ano, eles foram ao circo pela primeira vez por intermédio do “Starts” e sem pagar nada. Para a mãe, participar desta iniciativa é uma honra.

Projeto é realizado no bairro Armando Mendes, na Zona Leste | Foto: Reprodução

“Foi magnífico ir ao circo. Quando criança, não tinha condições de ir e, agora, o “Starts” nos proporcionou essa experiência incrível. Meu filho é aluno do projeto e tem sido ótimo na vida dele, tanto no âmbito físico escolar, quanto pelo lado social. Ele não tinha muitos amigos e agora tudo mudou. Recomendo o projeto”, comentou Marilene.

As aulas

Cerca de cem alunos fazem parte do programa, o qual possui três turmas divididas em diferentes horários. Em média, o “Starts” possui 12 voluntários, entre pais e atletas adultos, que colaboram com a coordenação. A aulas gratuitas acontecem nas segundas e quintas-feiras em três horários: de 19h às 20h treino infantil; das 20h ás 21h treino juvenil; e de 21h às 22h treino adulto.

Aos sábados as aulas são das 13h às 16h, divididas conforme as turmas dos dias úteis. No último domingos de cada mês há uma programação na Arena RM (no bairro Parque Dez). Com o apoio de Rogério Mello, nestes dias o treinamento é de Muay Thai com o professor Pedro Gama, do Grupo Vikings.

No momento, o número de vagas para ingresso no projeto “Starts” é limitado e para mais informações, basta acessar as redes sociais no endereço @projetosocialstarts, no Instagram, ou ainda “Projeto Starts” no Facebook.

Conquistas

Em menos de um ano, o “Starts” realizou seu primeiro campeonato interno, que revelou atletas de alto nível. No ano passado, o “Starts” participou do Campeonato Taça Amazonas - representando uma filial do Clube Pina - e somou pontos suficientes para se sagrar a academia campeã.

Em novembro de 2019, o lutador de MMA, Bibiano Fernandes, foi nomeado embaixador do “Starts”.

