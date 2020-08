Alunos homenageiam mestre de jiu-jitsu que venceu a Covid-19, no AM

Alunos de Carioca gravaram vídeos dando depoimentos ao mestre | Foto: Reprodução

Manaus - O mestre de jiu-jitsu, Cristiano Carioca, faz parte dos mais de 100 mil casos de pessoas recuperadas da Covid-19 no estado do Amazonas. E para celebrar a vitória contra a doença, alunos da Carioca Academy realizaram uma recepção em homenagem ao retorno do mestre na última quinta-feira (27). Evitando aglomerações, os alunos fizeram um vídeo onde cada um dava seu depoimento ao lutador.

Ainda com algumas sequelas na visão, coração e sistema respiratório, o lutador recebeu - com lágrimas de saudades - uma homenagem de seus alunos na academia, situada no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus. Entre os presentes estavam Samir Nadaf, empresário e manager de atletas; Nerlisson (matchmaker Mr. Cage); além dos atletas Fabrício Lima e William Couto - primeiro Campeão Mundial de jiu-jitsu.

“Eu não esperava isso, realmente pra mim foi uma surpresa. É muito importante nesse momento receber o carinho de todos”, declarou o mestre.

Cristiano Carioca se recuperou da Covid-19 | Foto: Reprodução

Carioca foi internado com complicações da Covid-19 no dia 20 de julho e sua temporada no hospital foi, literalmente, uma luta. Com 85% do pulmão comprometido, ele precisou ficar três dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e, depois sete dias na cápsula, precisou fazer fisioterapia.

No dia em que recebeu alta, no dia 30 de julho, a avó do competidor faleceu. Em seguida, a mãe dele também foi internada com Covid-19.

“Foi uma grande alegria o retorno do mestre para a academia. Todos nós estamos muito agradecidos a Deus. Sabemos que ele não está cem por cento, mas só o fato de vê-lo entre nós é maravilhoso. Ele muito querido por todos. Ele formou atletas que estão fora do país competindo, que gravaram vídeos para homenageá-lo. Queremos que ele saiba o quanto é amado e admirado por todos nós”, contou a amiga e aluna, Poliana Oliveira, ao EM TEMPO.

Betinho Vital mora atualmente no Japão e já foi aluno de Carioca. Em seu vídeo/homenagem, ele destacou a satisfação em saber que o mestre está voltando às atividades.

“Estou muito feliz por saber que o senhor está voltando a fazer o que o senhor mais ama nessa vida. Tenho certeza que Deus tem preparado grandes planos na sua vida. Sei que o senhor ainda vai ajudar muitas pessoas. Eu e minha família somos muito gratos pelo o que o senhor fez por nós. Continue com seu legado de fazer grandes campeões no esporte e na vida”, disse Betinho ao professor.

