Nacional FC anuncia departamento de esportes eletrônicos

Manaus - Após 107 anos de tradição dentro de campo e uma sala cheia de troféus, o Nacional Futebol Clube ingressa no mundo virtual. A diretoria anunciou na última sexta-feira (28) a criação do Departamento de Esportes Eletrônicos do clube. O “E-sports”, como será chamado, ficará instalado na sede do clube, na Rua São Luiz, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus.

O Leão da Vila, que tem participações no vôlei, natação, entre outras modalidades na sua história, agora quer atrair o público jovem e, claro, chegar ao pódio com jogos eletrônicos, como explica Nazareno Pereira, presidente do clube.

“Nós sabemos da necessidade de uma modernização e os esportes eletrônicos são uma prova disso. A partir de hoje, estamos anunciando o departamento que, sob nossa supervisão, vai gerir a modalidade. Com isso, queremos a participação dos jovens que tenham conhecimento e habilidade, e que queiram defender a camisa azulina. Estamos confiantes que levaremos o Leão da Vila Municipal ao lugar onde merece estar”, disse.

Se no campo, o time está focado no treinamento para estrear na disputa da Série D, diante do Ji-Paraná (RO) no próximo dia 6, fora dos gramados, mais precisamente on-line, o Naça está dando seus primeiros passos. O objetivo é trabalhar de forma organizada.

“O departamento será composto por 10 pessoas, que ficarão com a responsabilidade de organizar todas as competições. Teremos reuniões constantes, para planejamento e avaliação de resultados. O objetivo é nos organizarmos para errar o mínimo possível”, afirmou Pereira.

O anúncio dos jogadores ainda não tem data para ocorrer, mas o departamento já definiu que eles poderão competir em games mobile, PC e consoles. O “E-sports” do Naça terá seus próprios perfis nas redes sociais. Para acompanhar todos os passos do Leão nos jogos eletrônicos, basta buscar por @nacionalfcesports no Facebook, Instagram ou Twitter.

