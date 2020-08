Klopp diz que não há chance de o Liverpool contratar Messi

A declaração de Klopp foi dada após Messi surpreender o mundo do futebol nesta semana ao expressar seu desejo de deixar o Barcelona | Foto: Reuters

O técnico do Liverpool, o alemão Jürgen Klopp, afirmou que tem todo o interesse de ter o craque argentino Lionel Messi em sua equipe, mas admitiu que não há chance alguma de isto acontecer por causa do valor astronômico envolvido em um negócio deste porte.

A declaração de Klopp foi dada após Messi surpreender o mundo do futebol nesta semana ao expressar seu desejo de deixar o Barcelona após quase duas décadas no clube catalão.

Ao ser perguntado em entrevista coletiva realizada nesta sexta (28) se gostaria de contar com o argentino no Liverpool, o treinador respondeu: “Interesse? Pois é, quem não quer Messi no time. Os valores não são para nós. Nem começamos a pensar nisso. Sem chance! Mas, bom jogador”.

Klopp falou antes da disputa da Community Shield (Supercopa da Inglaterra), no próximo final de semana, na qual o vencedor do Campeonato Inglês (Liverpool) enfrenta o campeão da Copa da Inglaterra (Arsenal).

Uma reportagem do jornal francês L'Equipe publicada no início deste ano diz que Messi ganha 8,2 milhões de euros por mês no Barça, bem mais que o atacante português Cristiano Ronaldo (Juventus) e o atacante brasileiro Neymar (PSG), que recebem, respectivamente, 4,5 milhões de euros e 3 milhões de euros.

O Manchester City de Pep Guardiola, que terminou o Campeonato Inglês com 18 pontos a menos que o campeão Liverpool na última temporada, parece ser o favorito para contratar o craque argentino, que conquistou todos os títulos possíveis com o Barcelona.

Alguns dos melhores momentos de Messi no campo de Camp Nou aconteceram sob a orientação de seu ex-técnico no Barça, o catalão Pep Guardiola, atual comandante do City.