Manaus conquista a primeira vitória na Série C em cima do Paysandu

Manaus- Acabou o jejum de de 19 anos sem vitórias de uma equipe amazonense sobre o Paysandu. O Papão não perdia para os rivais desde a final da copa Norte em 2001. A conquista aconteceu sábado (29), na Arena da Amazônia em Manaus, pela quarta rodada da Série C. Nem a forte chuva que caía durante o primeiro tempo do jogo, impediu a vitória do Manaus FC.

Os grande nomes do Gavião do Norte nessa competição foram Rennan que fez um gol no primeiro tempo e Simionato que estava no ataque, fez um golaço no segundo tempo. Quem acompanhou a partida pela internet pode perceber que Manaus estava jogando com garra, mesmo com a mudanças, como por exemplo, o meia Gabriel Davis ocupando o lugar do volante Carrilho.

Com a rivalidade, os ânimos acabaram ficando alterados, e o zagueiro Pereno do time paraense foi expulso ao final do jogo por agredir o atacante Luizinho.

A celebração dos esmeraldinos foi grande na Arena, além de quebrarem o tabu, com esse resultado Manaus chega aos cinco pontos, ultrapassa o Paysandu que tem quatro pontos e fica na quarta posição da tabela de classificação. Vale lembrar que neste domingo (30) ainda rola dois jogos que fecham essa quarta rodada.

