Handebol do AM retoma competições com protocolo de segurança à Covid

Manaus - O calendário do handebol amazonense será retomado nesta segunda-feira (31), obedecendo aos protocolos de segurança contra a proliferação do novo coronavírus. O duelo de reabertura será realizado às 19h30, no ginásio do Rio Negro, reunindo as equipes A.D. Adelaide Tavares e A.A.Amazonas/CSP, pela categoria Júnior Masculino.

Segundo o presidente da Liga de Handebol do Amazonas (Liham), Auricélio Andrade, todas as medidas sanitárias estão sendo tomadas para garantir a saúde dos atletas. A primeira determinação é evitar aglomerações, dessa forma a realização das partidas será com portões fechados, sem torcida, tal qual tem acontecido nas três divisões do Campeonato Brasileiro de Futebol. Além disso, todos os atletas ganharão máscaras personalizadas.

Nos dias de jogos, a Liham criou uma espécie de Check In no portão de acesso, no qual será promovida desinfecção, medição de temperatura e validação (liberação ao ginásio apenas para quem não apresentar nenhum tipo de sintoma da doença).

Entre os equipamentos disponibilizados pela entidade, haverá termômetro digital de aproximação; tapete de higienização de solado de calçados; recipientes de álcool em gel; borrifador com solução para higienização de roupas e utensílios que serão trazidos para dentro do recinto de jogo; mesa e duas cadeiras para o processo de medição de temperatura e teste de olfato.

Projeções

De acordo com Auricélio Andrade, o retorno completo das competições está sujeito à aprovação das autoridades de saúde do Amazonas e dos clubes. Inicialmente as categorias Adulto e Júnior (Masculino e Feminino) estão contempladas no processo de retomada da modalidade no estado.

“Para essas categorias estamos trabalhando com dois cenários: um mais otimista, com os jogos do Campeonato Amazonense Júnior iniciando em 31 de agosto e o Adulto em outubro. Um mais pessimista, com início do Amazonense Júnior em outubro e o Adulto em novembro”, explicou o presidente da Liham.

Precaução

Em relação às categorias de base Juvenil a Mirim (Masculino e Feminino), a liga entende que somente quando o Governo do Amazonas liberar o retorno das aulas de educação física aos colégios é que será possível pensar em iniciar os treinamentos, e 30 dias depois as competições oficiais.

Reforma

Durante a pandemia, a Liham e a diretoria do Rio Negro se uniram em nome do fortalecimento do handebol e promoveram a reforma do ginásio do clube da Praça da Saudade. Significa que os atletas e comissões técnicas terão um espaço revitalizado para levar suas equipes às vitórias nos campeonatos.

