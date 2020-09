Naça ‘E-sports’ inicia período de inscrições para seletiva de atletas

Nacional FC anunciou departamento de esportes eletrônicos na última sexta (28) | Foto: Divulgação/Nacional FC

Manaus - Começou nesta segunda-feira (31) a primeira seletiva de jogadores que irão compor o elenco profissional de Free Fire do Nacional Futebol Clube. O time anunciou, na última sexta-feira (28), a criação do seu próprio Departamento de Esportes Eletrônicos, denominado “E-sports”.

Na ocasião, o presidente do clube - Nazareno Pereira - demonstrou entusiasmo. “Nós sabemos da necessidade de uma modernização e os esportes eletrônicos são uma prova disso (...) Com isso, queremos a participação dos jovens que tenham conhecimento e habilidade, e que queiram defender a camisa azulina”, disse.

As inscrições para participar da seletiva, que é livre para menores de 12 anos, podem ser feitas até o dia 14 de setembro, exclusivamente pela internet . Para isso, é cobrada uma taxa de R$ 12,50.

Participantes menores de idade precisam apresentar, no ato da inscrição, uma autorização dos pais ou responsáveis, pois o documento é validado com um termo de responsabilidade na plataforma. Após o fim do processo, começarão os jogos avaliativos.

Os jogadores que conseguirem as melhores médias serão selecionados para uma segunda fase de seletiva, com entrevista presencial para analisar o perfil do atleta. Somente após estas etapas, os jogadores passam para a fase de adaptação profissional e treinos.

Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (92) 99901-4288.

*Com informações da assessoria

