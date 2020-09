Corinthians vence Flamengo no Brasileiro feminino

A partida começou em um ritmo alucinante. Em apenas 10 minutos, o Corinthians já vencia por 2 a 1 | Foto: Marcelo Cortes/ CFR

Não deu nem para respirar. Com 14 segundos de jogo, o Corinthians abriu o placar contra o Flamengo para iniciar a vitória de 3 a 1, na partida que fechou a sexta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Com a vitória, o Timão pulou da quinta para a segunda posição na classificação, com 15 pontos, mesma pontuação do líder Santos. Já o Rubro-Negro permanece com 7 pontos, e termina a rodada na 12ª colocação.

A partida começou em um ritmo alucinante. Em apenas 10 minutos, o Corinthians já vencia por 2 a 1. O primeiro gol saiu aos 14 segundos. Vic Albuquerque roubou a bola, avançou e chutou forte de perna direita para vencer a goleira Kaká e fazer o primeiro do jogo. Foi o gol mais rápido da história do Brasileirão Feminino.

“Fico feliz em roubar a bola mais rápido do que a gente imaginava, consegui fazer o gol. Mas o nosso esquema é esse. A gente quer roubar a bola o mais rápido que consegue para chegar mais perto do gol com poucas jogadoras do time delas no campo de defesa. Fico feliz, tenho conquistado algumas coisas recentemente, estou muito feliz pelo futebol que estou desempenhando. Devo muito à minha equipe, aos treinamentos e sou muito grata a Deus por conseguir fazer o que venho fazendo”, disse Vic Albuquerque no intervalo da partida.

O segundo gol não demorou a sair. Aos 9 minutos, Adriana recebeu lançamento longo e finalizou com tranquilidade para ampliar. O Flamengo reagiu no minuto seguinte, com Jayanne. Mesmo diminuindo o placar, o Corinthians continuou melhor na partida, só que esbarrava nas boas defesas da goleira Kaká. Aos 27 minutos veio o gol que decretou a vitória. Andressinha recebeu passe de Juliete e tocou com categoria para fechar o placar: 3 a 1.

O Flamengo começou o segundo tempo partindo para cima do Corinthians. Aos 2 minutos, Ana Carla acertou o travessão adversário. Um minuto depois, Jayanne, de cabeça, obrigou Lelê a fazer boa defesa. Aos poucos, o ímpeto Rubro-Negro foi diminuindo e o Corinthians conseguiu controlar a partida até os minutos finais para conquistar a quinta vitória em seis partidas no Campeonato Brasileiro.

Na próxima rodada o Corinthians recebe o Cruzeiro, segunda-feira (7) às 19h no Parque São Jorge. O Flamengo vai até Manaus enfrentar o Iranduba, domingo (6) às 16h na Arena da Amazônia.