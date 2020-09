Amazonas é o primeiro estado do país a retomar competições de handebol

Competições de Handebol foram retomadas no Amazonas | Foto: Divulgação/Faar

Manaus - O Amazonas retomou nesta segunda-feira (31) as competições oficiais de handebol. O estado foi o primeiro no país a retomar as disputas desde o início da pandemia do novo coronavírus. O time do Amazonas/CSP venceu o Adelaide Tavares no duelo que marcou o reinício da modalidade pelo Campeonato Amazonense - categoria Júnior Masculino.

Depois de dois tempos equilibrados, o Amazonas/CSP (conhecido como 3A) venceu o Adelaide por 27 a 26, com a definição do placar no último minuto. A partida aconteceu no ginásio do Atlético Rio Negro Clube, no Centro de Manaus.

Segundo o presidente da Liga de Handebol do Amazonas (Liham), Auricélio Andrade, todas as medidas sanitárias estão sendo tomadas para garantir a saúde dos atletas. A primeira determinação é evitar aglomerações, portanto, as partidas são realizadas com portões fechados, sem torcida, tal qual tem acontecido nas três divisões do Campeonato Brasileiro de Futebol.

3A venceu o Adelaide Tavares por 27 a 26 | Foto: Divulgação/Faar

Além disso, todos os atletas ganharam máscaras personalizadas. "Nós preparamos um protocolo para ser realizado durante os jogos e até agora estamos seguindo com êxito”, destacou Andrade.

Nos dias de jogos, a Liham criou uma espécie de check in no portão de acesso, no qual será feita desinfecção, medição de temperatura e validação (liberação ao ginásio apenas para quem não apresentar nenhum tipo de sintoma da doença).

Termômetro digital de aproximação; tapete de higienização de solado de calçados; recipientes de álcool em gel; borrifador com solução para higienização de roupas e utensílios que serão trazidos para dentro do recinto de jogo; e mesa e duas cadeiras para o processo de medição de temperatura e teste de olfato são alguns dos equipamentos disponibilizados pela entidade durante as rodadas.

Próximos jogos

O Amazonense de Handebol Júnior Masculino prossegue no próximo sábado (5), com mais três jogos no ginásio do Rio Negro: Atlético Manaquiriense x Careiro (11h), Zezão x Isaías Vasconcelos/Iranduba (16h) e Liga de Santa Etelvina/CIB x Nilton Lins (18h).

*Com informações da assessoria

