Série B: Botafogo-SP empata com Cuiabá

No estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, o Botafogo-SP empatou, nesta terça (1), por 1 a 1 com o Cuiabá pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Pantera vinha de derrota para o Figueirense e empate com o Juventude. O triunfo paulista sobre o líder Dourado era visto como um resultado importante para a equipe treinada por Claudinei Oliveira arrancar na competição. Mas, o pior acabou evitado pelos donos da casa.

O placar do jogo foi aberto pelo time cuiabano, aos 30 minutos do primeiro tempo, por Jenison. O atacante aproveitou o escanteio e cabeceou firme para o gol. O empate do Botafogo só chegaria aos 39 da segunda etapa com Ronald, após boa jogada de Luketa.

Com o ponto conquistado, o Dourado dorme no topo da tabela, mas pode perder a liderança a depender do resultado de outras partidas. De qualquer modo, a campanha do técnico Chamusca é impecável até aqui. Na temporada, foram 15 jogos, com 10 vitórias e cinco empates. O time mato-grossense volta a campo, no próximo sábado (5), em Salvador, para enfrentar o Vitória. Já o Tricolor de Ribeirão encara a Ponte Preta, na próxima sexta (4) em Campinas.