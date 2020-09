Neymar testa positivo para Covid-19 e deve perder estreia no Francês

| Foto: Divulgação

Neymar testou positivo para a Covid-19, de acordo com informações do jornal “L’Equipe”. O brasileiro é um dos três atletas contaminados do Paris Saint-Germain após a realização de testes na manhã desta quarta-feira (2).

Os argentinos Di María e Paredes são os outros dois nomes do elenco que foram contaminados pelo novo coronavírus.

Os três contaminados estavam em Ibiza, aproveitando uma breve folga após a derrota na final da Liga dos Campeões para o Bayern de Munique.

Com isso, Neymar, Di María e Paredes irão passar por uma quarentena de uma semana até que novos exames sejam feitos e novos resultados divulgados.

O Paris Saint-Germain tem estreia prevista no Campeonato Francês para o dia 10 de setembro contra o Lens, fora de casa.

Para este duelo, os três contaminados não devem entrar em campo, uma vez que também estão afastados de todos os treinamentos até que sejam liberados pelo departamento médico do clube.

*Com informações do Isto É

Leia mais:

Thiago Silva é anunciado como novo integrante do Chelsea