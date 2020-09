Flamengo goleia Bahia e ganha confiança para sequência do Brasileiro

Jogando no estádio de Pituaçu, a equipe carioca foi muito favorecida ao conseguir abrir o placar logo no primeiro minuto do confronto | Foto: Alexandre Vidal/ Flamengo

Após um início de Brasileiro que deixou seu torcedor cheio de desconfiança, o Flamengo goleou o Bahia por 5 a 3 nesta quarta (2), em atuação que cria a expectativa de que o Rubro-Negro volte a apresentar o futebol dominante da última temporada, mas agora sob o comando do técnico espanhol Domènec Torrent, e não mais do português Jorge Jesus.

Jogando no estádio de Pituaçu, a equipe carioca foi muito favorecida ao conseguir abrir o placar logo no primeiro minuto do confronto, o que lhe garantiu tranquilidade para o restante do jogo. O zagueiro Lucas Fonseca recuou mal para o goleiro Anderson, e Pedro aproveitou para marcar de carrinho.

A equipe da Gávea continuou pressionando, criando boas oportunidades. E em uma delas, aos 16 minutos, Pedro voltou a marcar, agora após boa trama coletiva que terminou com finalização colocada.

Aos 31 o Bahia ensaia uma reação, quando desconta com Rodriguinho, que marcou após receber passe de Gilberto.

Porém, seis minutos depois o Flamengo chegou ao terceiro. Everton Ribeiro cruza para o uruguaio Arrascaeta fazer um belo gol de peixinho.

O jogo continua movimentado, e o Bahia chegou ao segundo um pouco antes do intervalo. Élber aproveitou falha de Gabriel Batista para deixar o seu. 3 a 2 para os visitantes ao final da etapa inicial.

Se no primeiro tempo o Bahia ainda tentou equilibrar a partida, na segunda o Flamengo foi muito dominante, e chegou ao quarto logo aos 2 minutos com Everton Ribeiro, com chute que encobriu o goleiro Anderson.

Porém, o Flamengo de 2020 jogava como o de 2019 e queria mais. E o quinto gol saiu aos 5 minutos. Arrascaeta marcou mais uma vez, agora após tabelar com Pedro Rocha.

Contudo, no finalzinho, aos 44, Daniel marcou o terceiro gol da equipe da casa.

Importante vitória de goleada para o Flamengo, que dá mais tranquilidade para o técnico Domènec Torrent trabalhar.

Igualdade na Arena da Baixada

O Athletico-PR recebeu o Bragantino na Arena da Baixada, e o jogo terminou com empate de 1 a 1.

O time da casa abriu o placar aos 16 do primeiro tempo com Geuvânio, mas o Massa Bruta deixou tudo igual aos 29 com Claudinho.

Um bom resultado para o time paulista, que anunciou nesta quarta a contratação do técnico Maurício Barbieri para o lugar de Felipe Conceição.

Empate no Nilton Santos

Na outra partida desta quarta da sétima rodada do Brasileiro que começou às 20h30, o Botafogo empatou sem gols com o Coritiba no estádio Nilton Santos.