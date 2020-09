Bahia busca novo técnico após derrota para o Flamengo

Escudo do Esporte Clube Bahia | Foto: Divulgação

Brasil - O Bahia está à procura de um substituto para o técnico Roger Machado, que foi demitido na noite da última quarta-feira (2), após o clube perder para o Flamengo por 5 a 3 no Pituaçu, em Salvador. Até a chegada do novo comandante, o auxiliar técnico Cláudio Prates assume interinamente o cargo.

Caso o clube não contrate outro profissional até domingo (6), Prates estará à beira do campo contra o Internacional, no Beira Rio, em Porto Alegre. A partida será válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Os baianos foram responsáveis pela demissão do sexto treinador no Brasileirão.

Em rodadas anteriores, cinco técnicos já haviam sido dispensados - Felipe Conceição (Bragantino), Eduardo Barroca (Coritiba), Ney Franco (Goiás), Daniel Paulista (Sport) e Dorival Júnior (Athletico-PR).

Roger Machado chegou ao comando do Tricolor de Aço em abril do ano passado. Neste período, foi bicampeão estadual (2019 e 2020). Ao todo, realizou 74 jogos à frente do elenco baiano e obteve a seguinte campanha: 30 vitórias, 22 empates e 22 derrotas. O aproveitamento do treinador foi de 50%.

