CBF divulga tabela de jogos da Série D do Brasileirão

Série D do Brasileirão começa no dia 19 de setembro | Foto: Divulgação/CBF

Brasil - A Série D do Campeonato Brasileiro começará oficialmente no próximo dia 19 de setembro e, com isso, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada das sete primeiras rodadas do turno. Com a atualização, foram definidos os dias, horários e locais onde as partidas serão disputadas. O documento divulgado nesta quinta-feira (3) compreende jogos de todos os oito grupos do campeonato.

Vale lembrar que a Série D terá uma fase preliminar, que será disputada entre os dias 6 e 13 de setembro, entre jogos de ida e volta. Oito times, divididos em dois grupos, disputam quatro confrontos que vão definir os últimos quatro classificados para a fase de grupos da competição.

Atualmente, apenas o Nacional FC entrará em campo para disputar as preliminares. Enquanto isso, o Fast Clube é único representante oficial do Amazonas na competição.

