Manaus FC: Vitinho testa positivo para Covid-19

Vitinho atua como atacante no Manaus FC | Foto: Divulgação/Manaus FC

Manaus - O atacante Vitinho, do Manaus Futebol Clube, foi diagnosticado com Covid-19 nesta sexta-feira (4). O atleta, de 23 anos, fez o exame que detectou o vírus como parte do protocolo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Com o resultado positivo, Vitinho já começou a cumprir o período de isolamento social e está sob os cuidados do departamento médico do Gavião do Norte. Em nota, o clube informou também que o atacante não irá entrar em campo para o confronto com o Ferroviário (CE), que acontece neste domingo (6) em Fortaleza.

O jogo é válido pela quinta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro 2020. Atualmente, o Manaus ocupa a quarta posição na tabela.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Messi decide permanecer no Barcelona; 'clube que amo', diz