Raniel, atacante do Santos, testa positivo para Covid-19

O atacante Raniel, do Santos, testou positivo para o novo coronavírus ( covid-19). O resultado do exame veio depois de o jogador ter realizado o exame após o empate do Peixe com o Vasco, por 2 a 2, na última quarta-feira (2). Segundo a assessoria da equipe da Baixada Santista, Raniel foi afastado dos demais jogadores e permanecerá em quarentena por dez dias, sendo supervisionado pelo departamento médico do clube.

O restante dos atletas está liberado para o jogo da equipe do Santos neste sábado (5), às 21h (horário de Brasília), contra o Ceará, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Raniel tinha ganhado a vaga de Kaio Jorge, no último dia (30), quando o Peixe perdeu para o Flamengo por 1 a 0. Desde então, ele se manteve no time titular.

Sem Raniel, o técnico Cuca deve retornar com Kaio Jorge. Além de Kaio, a provável escalação do Peixe amanhã (5), deve contar ainda com João Paulo, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres (Jobson) e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Marinho e Soteldo.