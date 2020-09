Gavião do Norte anuncia a contratação do lateral direito Cesinha

Manaus - O jogador César Augusto Paiva Barbosa, conhecido como Cesinha, desembarcou em Manaus na madrugada deste sábado (5) e já participou do treino com os atletas não relacionados para a partida diante do Ferroviário (CE), neste domingo (6), em Fortaleza (CE). O lateral direito é um novo reforço para o Campeonato Brasileiro da Série C e veio do Uberlândia (MG), com contrato assinado até o fim da temporada.

“Eu já trabalhei com o técnico Luizinho Lopes. Também já joguei com o Diogo Peixoto, já conheço o Gilson (Alves, volante) e já tive alguns amigos trabalhando aqui. Então as informações que recebi foram as melhores possíveis”, declara o jogador, que também fala sobre a expectativa de vestir a camisa do esmeraldino. “A expectativa é grande de chegar e ajudar a equipe da melhor maneira a conquistar o objetivo principal que é o acesso. Vamos trabalhar forte”, salienta.

Cesinha fez toda sua base no Palmeiras, onde chegou a treinar com o time principal. “Joguei lá por 10 anos. Aí depois passei para o Nova Iguaçu (RJ), Portuguesa (SP), Bragantino (SP), Santa Cruz (PE), Remo (PA), Uberlândia (MG) e agora estou aqui no Manaus”, pontua.

O lateral-direito também manda um recado para a torcida esmeraldina. “Fala torcida do Gavião do Norte! Estou chegando para poder ajudar a equipe e espero que a gente consiga alcançar objetivo desse ano que é subir para a Série B. Podem esperar muita força de vontade, muita garra, vou dar o meu melhor para honrar essa camisa”, ressalta o jogador.

O presidente Luis Mitoso celebra a contração. “O MANAUSFC está indo ao mercado para reforçar ainda mais a nossa equipe. Sabemos que a Série C é uma competição difícil, longa então precisamos ter um elenco reforçado”, observa o presidente.

*Com informações da assessoria

