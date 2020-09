Possível nova terceira camisa do Corinthians vaza nas redes

Imagens de possível novo terceiro uniforme do Corinthians começaram a vazar nas redes sociais. O clube não confirma oficialmente que essa será a nova camisa com previsão de lançamento na segunda quinzena deste mês, mas nos bastidores é dada como certa.

Como é possível observar nas fotos, o novo uniforme homenageia o Corinthians-Casuals, da Inglaterra, clube que inspirou o nome de batismo do Alvinegro. O co-irmão inglês usa as cores rosa, marrom e azul.

Nesta suposta nova terceira camisa corintiana, a cor predominante é o marrom, com uma cruz na região do peito em azul claro e outros detalhes na mesma cor tanto na gola, quanto nas mangas, além de uma listra na lateral.

Por fim, outro detalhe interessante da camisa é o escudo, que vem no estilo retrô. A homenagem a símbolo utilizado entre os anos de 1919 e 1939, o primeiro que estampou a bandeira do estado de São Paulo e inscrições como o nome (S. C. Corinthians Paulista) e o ano de fundação do clube (1910).

Leia Mais

Corinthians e Fortaleza empatam e seguem na parte de baixo da Série A