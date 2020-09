Herói da vitória do Flamengo sobre o Fortaleza

Herói da vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Fortaleza, neste sábado, no Maracanã, com um gol nos minutos finais, Gabigol deixou o campo esbravejando e não quis dar entrevista. O vice de futebol Marcos Braz o abraçou e andou ao seu lado até o vestiário.

Após a partida, Gabigol publicou em seu perfil no Instagram uma foto da comemoração do gol com o dedo na boca em gesto de silêncio.

Por opção do técnico Domènec Torrent, o artilheiro começou a partida no banco. Ele entrou no intervalo no lugar de Pedro.



A vitória colocou o Flamengo na vice-liderança provisória do Campeonato Brasileiro com 14 pontos. Na próxima quarta-feira, a equipe enfrenta o Fluminense, no Maracanã.

*Com informações do GLOBO ESPORTE

