São Paulo vence o Fluminense e encosta no líder do Brasileirão

De virada, o São Paulo venceu o Fluminense na tarde deste domingo (6), pelo placar de 3 a 1, no estádio do Morumbi, em partia válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. Wellington Silva abriu o placar para os cariocas, mas o Tricolor paulista buscou o triunfo com Brenner, Luciano e Vitor Bueno.

Com o resultado, o São Paulo chegou aos 16 pontos e alcançou a vice-liderança do Brasileirão. Já o Fluminense se manteve com 11 pontos, na oitava colocação.

Na próxima rodada, o São Paulo receberá o Red Bull Bragantino, quarta-feira (9), no Morumbi, às 19h15, enquanto o Fluminense jogará no mesmo dia contra o Flamengo, no Maracanã, às 21h30.

