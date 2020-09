EC Iranduba perde por 3 a 1 diante do Flamengo

EC Iranduba perdeu para o Flamengo por 3 a 1 | Foto: Divulgação/FAF

Manaus - O time do Flamengo venceu o Esporte Clube Iranduba por 3 a 1 no último domingo (6) na Arena da Amazônia, em jogo válido pela 7ª rodada do Brasileirão feminino. Os gols foram marcados por Carlinha, Flávia e Karen. Enquanto isso, Paulinha descontou para o "Hulk da Amazônia".

A derrota rebaixa o Iranduba para a 11ª colocação na tabela, com 9 pontos. O Flamengo está logo acima, na 10ª posição, com 10 pontos.

O Iranduba começou bem, mas o rubro-negro forçou o ataque. Os dois primeiros gols foram marcados logo na primeira etapa. O Hulk reagiu somente após o intervalo, quando Paulinha arrumou de costas para o gol e marcou de bicicleta.

Agora, o Iranduba enfrenta o Grêmio no dia 9, no estádio Hélio Dourado, às 15h, pela oitava rodada do campeonato. Já o Flamengo recebe a Ferroviária, no mesmo dia e horário, na Gávea.

Leia mais:

São Paulo vence o Fluminense e encosta no líder do Brasileirão