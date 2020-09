Wellington Paulista marca e Fortaleza vence no Brasileiro

O Fortaleza recebeu o Sport nesta quarta (9) no Castelão e conseguiu uma importante vitória, de 1 a 0, em partida da nona rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória foi do atacante Wellington Paulista.

Protesto contra a violência

Após o juiz apitar para iniciar a partida, os jogadores das duas equipes ficaram parados, de braços cruzados, como forma de protesto contra a violência no futebol. A mobilização acontece após atletas do Figueirense serem agredidos por torcedores que invadiram o treino da equipe no último sábado (5).

Com a bola rolando, o que se viu foi um Fortaleza comandando as ações. A equipe do técnico Rogério Ceni teve 55% de posse de bola no período, criando cinco chances de marcar, mas não foi eficiente neste quesito. Já o Sport pouco fez.

Gol de artilheiro

Assim, o gol da vitória veio apenas no segundo tempo. E veio dos pés de um jogador que vive uma ótima fase, o atacante Wellington Paulista. O gol foi em cobrança de pênalti aos 8 minutos.

Com o gol desta quarta, Wellington Paulista chega ao total de 10 na atual temporada.

Perdendo de 1 a 0, o Sport até pressionou em busca do empate, mas foi pouco eficiente em suas tentativas.

Na próxima rodada o Fortaleza vai até Porto Alegre para enfrentar o Grêmio no domingo (13), enquanto o Sport visita o Palmeiras em São Paulo no mesmo dia.

Jogo movimentado

Goiás e Coritiba fizeram um jogo muito movimentado nesta quarta (9) no estádio da Serrinha. Em partida válida pela nona rodada do Brasileiro, as equipes empataram em 3 a 3.

Jogando fora de casa, o Coxa apostou nos contra-ataques, e em um destes lances, aos 12, abriu o placar com Robson. Os visitantes continuaram melhor, e chegaram aos 2 a 0 aos 36 da etapa inicial, com o lateral William Matheus, que aproveitou vacilo da defesa adversária.

Mas um pouco antes do intervalo, o mesmo William Matheus toca com a mão dentro da área de sua equipe e o juiz marca pênalti. Rafael Moura vai para a marca da cal e não perdoa.

E aí acontece um lance que muda todo o rumo da partida. Já aos 47 do primeiro tempo, o zagueiro Rodolfo Filemon acerta Rafael Moura e acaba expulso.

Com um a mais, o Goiás inicia uma pressão enorme sobre o time visitante em busca do empate. E esta estratégia dá resultado aos 35 da etapa final, quando Jara marca após aproveitar bola cruzada por Keko.

E a virada veio um minuto depois, graças a gol contra do zagueiro Sabino, que acaba acertando a bola no gol de sua equipe ao tentar cortar uma jogada.

Mas, já aos 48 da etapa final, o juiz assinala pênalti para os visitantes. Sabino vai para a cobrança e se redime do gol contra ao garantir o gol de empate de sua equipe. Resultado final, 3 a 3.