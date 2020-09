Atlético-GO derrota Vasco de virada em São Januário

E o Atlético alcançou a vitória graças ao faro de gol de Kayzer | Foto: Heber Gomes/ACG

O Atlético-GO superou o Vasco por 2 a 1, de virada no estádio de São Januário, na partida que encerrou a nona rodada do Campeonato Brasileiro.

Mesmo jogando fora de casa, o time goiano não se acovardou, e enfrentou o Vasco de igual para igual. O Atlético-GO chegou algumas vezes com perigo na etapa inicial, em especial com Janderson. Já a equipe carioca teve a melhor oportunidade do primeiro tempo com o argentino Cano.

E foi justamente ele, o artilheiro vascaíno, que abriu o marcador, mas já aos 16 do segundo tempo. Após boa jogada, Talles Magno finaliza de longe, a bola fica viva na área e Cano aproveita para guardar.

Porém, nem deu para comemorar direito, pois um minuto depois Renato Kayzer deixa tudo igual após receber de Nicolas.

E o Atlético alcançou a vitória graças ao faro de gol de Kayzer, que voltou a marcar, mas agora aos 28 minutos de cabeça. 2 a 1 para os visitantes.

A torcida vascaína ainda chegou a comemorar o que parecia ser o gol do empate, aos 44 do segundo tempo com o argentino Cano. Mas o juiz, com o auxílio do VAR (árbitro de vídeo), vê toque de mão do centroavante na jogada e anula o gol.

A partir daí os visitantes administraram a vantagem até o minuto final, no qual puderam comemorar esta importante vitória.

