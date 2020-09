Livre da Covid-19, Neymar volta aos treinos no PSG; 'O pai ta ON', diz

Neymar foi diagnosticado com Covid-19 no dia 2 de setembro | Foto: Benoit Tessier/ Reuters

Mundo - Menos de dez dias após testar positivo para o novo coronavírus (Covid-19), o atacante brasileiro Neymar voltou aos treinos no Paris Saint-Germain (PGS) nesta sexta-feira (11). Em seu perfil oficial no Twitter, o jogador disse estar feliz com a recuperação. "Voltei aos treinos, super feliz... O pai tá on. #coronaout", escreveu.

Neymar foi diagnosticado com a doença no último dia 2 de setembro. A infecção pelo vírus ocorreu depois que o camisa 10 do time francês passou férias em Ibiza.

Outros casos

Além do brasileiro, outros membros do elenco do PSG estiveram na cidade para curtir as férias e a segunda colocação na Liga dos Campeões deste ano. Com isso, também foram infectados Marquinhos, Keylor Navas, Leandro Paredes, Ángel Di María e Mauro Icardi.

No último dia 7, o parceiro de ataque de Ney - Kylian Mbappé - também foi diagnosticado com o novo coronavírus. Por conta disso, ele não entrou em campo com a seleção francesa pela Liga das Nações.

As confirmações da doença foram alvo de críticas na mídia francesa. Isto ocorre porque os times adotaram rígidos protocolos de saúde para evitar novos casos ou uma possível paralisação do futebol.

