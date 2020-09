Botafogo ‘corre’ da zona e Vasco ‘luta’ para voltar ao G4

Victor Luis, do Botafogo, e German Cano, do Vasco | Foto: Divulgação

Brasil - A décima rodada do Campeonato Brasileiro deste ano começa no sábado (12) com grandes clássicos e no domingo (13) não poderia ser diferente. Um dos jogos mais esperados será entre Botafogo e Vasco, que acontece no Estádio Nilton Santos, o “Engenhão”, às 20h30 (horário de Brasília).

Atualmente, o Botafogo tenta se afastar da zona de rebaixamento. O time acumula apenas nove pontos na competição, conquistados ao longo de oito jogos - sendo seis empates, uma vitória e uma derrota. Em seu jogo mais recente, contra o Athletico (PR), o clube carioca criou boas oportunidades de marcar, mas meteu a bola no gol somente por meio de um pênalti, convertido por Victor Luis.

No jogo deste domingo, o Botafogo não contará com o atacante Salomon Kalou, que viajou para a França, onde irá participar de uma formatura.

O G4 é bem ali

Ao contrário do rival deste domingo, o Vasco está em uma boa posição no Brasileirão deste ano. Entretanto, o time perdeu a chance de se aproximar dos líderes ao perder por 2 a 1 no jogo contra o Atlético (GO), na última quinta-feira (10), em São Januário.

O atacante Martín Benitez, que carrega a camisa 10, foi poupado e o elenco sentiu a ausência - que não pôde ser amenizada com a atuação de Bruno César.

Com 14 pontos na competição, os cruzmaltinos atualmente estão na zona de classificação para a pré-Libertadores e acumulam um cartel de quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. O time busca entrar no G4 e, quem sabe, se aproximar da liderança aos poucos.

Vasco e Botafogo voltarão a se enfrentar na próxima quinta-feira (17). Desta vez, o duelo valerá pela Copa do Brasil.

