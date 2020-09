Fluminense encara Corinthians sem Fred e Evanilson

Fred foi diagnosticado com Covid-19 nesta sexta-feira (11) | Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Brasil - Neste domingo (13), o time do Fluminense encara o Corinthians no Maracanã, às 16h (horário de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. E como se não bastasse a perda do atacante Evanilson, vendido para o time do Porto recentemente, o Tricolor também precisará ter “jogo de cintura” para lidar com o desfalque de Fred, que testou positivo para a Covid-19 na última sexta-feira (11).

O Fluminense encara uma sequência nada agradável. Nas últimas três rodadas, o elenco contabilizou um empate e duas derrotas, caindo para a nona posição na tabela.

Até mais, Tiago Nunes

Na sexta (11), o Corinthians demitiu o técnico Tiago Nunes. A saída ocorreu um dia após a derrota para o Palmeiras, em Itaquera. O Timão não vive boa fase, acumulando dois empates, duas derrotas e somente uma vitória nos últimos cinco jogos disputados.

Em uma provável escalação, o Corinthians entra em campo com Cássio, Michel Macedo, Bruno Méndez, Gil e Lucas Piton (Sidcley); Gabriel (Camacho) e Cantillo; Gustavo Mosquito (Léo Natel), Ramiro e Otero; Jô.

