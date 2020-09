Com dobradinha, Mercedes larga na frente no GP da Toscana de Fórmula 1

Mercedez conquistou dobradinha no treino deste sábado (12) | Foto: Luca Bruno/Reuters

Mundo - A escuderia Mercedes fará dobradinha na largada do Grande Prêmio (GP) da Toscana, na Itália, que acontecerá neste domingo (13). Assim, o hexacampeão mundial Lewis Hamilton alcançou a 95ª pole position da carreira.

No circuito de Mugello, que está estreando este ano no calendário da Fórmula 1, o piloto britânico conseguiu o melhor tempo neste sábado (12), de 1min15s144. Já o finlandês Valtteri Bottas esteve à frente praticamente em todo o treino de classificação, mas no final da sessão foi superado pelo companheiro de equipe.

Com um tempo de 1min15s203, ele ficou com a diferença de 0s059 para Hamilton.

Na sequência, largarão dois pilotos da Red Bull Racing (RBR), o holandês Max Versttapen (terceiro) e o tailandês Alexander Albon (quarto). Na quinta colocação, o monegasco Charles Leclerc obteve a melhor classificação da Ferrari.

O Grande Prêmio da Toscana acontece neste domingo (13), a partir das 10h (horário de Brasília).

