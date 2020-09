Após sair atrás, Grêmio empata com Fortaleza em Porto Alegre

Grêmio empatou em 1 a 1 com o Fortaleza | Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Brasil - O Grêmio reagiu, mas não conseguiu sair vitorioso neste domingo (13). Após desvantagem no placar, o tricolor gaúcho empatou em 1 a 1 na Arena do Grêmio, contra o Fortaleza, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

Ainda sem conseguir emplacar duas vitórias consecutivas na competição, os gaúchos estacionaram no meio da tabela, na décima posição, com 12 pontos conquistados em nove jogos disputados. Já o "Leão do Pici" é o nono colocado com a mesma quantidade de pontos do adversário deste domingo, mas com um jogo a mais.

Apesar de jogar fora de casa, o Fortaleza foi o primeiro a assustar, aos 2 minutos. Pelo lado direito, Osvaldo arriscou, provocando a defesa do goleiro Vanderlei. Aos 16 não teve jeito, Osvaldo balançou a rede do adversário. O atacante cruzou para David, que não conseguiu desviar, mas a bola foi direto para o gol, surpreendendo o goleiro Vanderlei.

Depois de estar atrás no marcador, o tricolor gaúcho respondeu com Alisson, que recebeu passe de Diego Souza. Cara a cara com o goleiro Felipe Alves, ele sofreu bloqueio do defensor. No restante da primeira etapa, a equipe comanda por Renato Portaluppi teve dificuldade de furar o ferrolho imposto pelo Leão do Pici.

Após o intervalo, os gremistas foram felizes. Logo aos 2 minutos, Everton sofreu pênalti, após empurrão do colombiano Quintero. O atacante Diego Souza bateu e empatou o jogo.

Aos 25 minutos foi a vez de o árbitro Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG) intervir aplicando dois cartões vermelhos. O atacante Luiz Fernando, do Grêmio, e o lateral-direito Gabriel Dias, do Fortaleza, foram expulsos após discussão áspera.

Os donos da casa continuaram pressionando. Aos 40 minutos o colombiano Orejuela marcou de cabeça, mas estava impedido. Depois disso, o Fortaleza conseguiu segurar o empate fora de casa. Grêmio 1, Fortaleza 1.

O Grêmio terá que dar uma pausa no Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será pela Copa Libertadores da América. O jogo marcará o retorno do tricolor gaúcho à competição continental, que foi suspensa em março devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Os gremistas vão duelar fora de casa, no San Carlos de Apoquindo, contra o Universidad Católica (Chile), na quarta-feira (16), às 21h30 (horário de Brasília).

Pelo Brasileirão, o confronto da próxima rodada será em casa, na Arena do Grêmio. O time do técnico Renato Gaúcho duelará com o Palmeiras, no domingo (20), às 16h.

Já o Fortaleza terá a semana livre pela frente para treinar. A partida seguinte será contra o Internacional, no Castelão, em Fortaleza, no sábado (19) às 19h.

