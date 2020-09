Manaus e Treze-PB empatam em jogo marcado por confusão

Os jogadores do Treze partiram pra cima do juiz Ilbert Estevam da Silva, que já tinha expulsado dois jogadores da equipe paraibana | Foto: Ismael Monteiro/MFC

Na Arena da Amazônia, Manaus e Treze, da Paraíba, empataram em 1 a 1. A partida de futebol terminou em confusão, após gol dos donos da casa aos 52 do segundo tempo. A Polícia Militar entrou em campo e usou gás de pimenta para conter os ânimos.

Por pouco, os atuais campeões paraibanos não conquistaram a primeira vitória na Terceirona, que segue na penúltima posição do grupo A da Série C com dois pontos, mas com um jogo a menos. Já os donos da casa perderam a chance de chegar ao G-4 da chave. O time amazonense permanece com sete pontos e na sétima posição.



Os jogadores sofreram com o calor do estádio, com sensação térmica acima dos 30 graus Celsius. No primeiro tempo, as melhores oportunidades vieram das bolas paradas, mas ninguém conseguiu movimentar o placar. O gol do Galo da Borborema saiu aos 7 minutos da segunda etapa. Após boa jogada coletiva, Gilvan arrematou para o fundo da rede do Gavião. Aos 52, o Manaus chegou ao empate com Matheusinho de cabeça.

A partir daí, o futebol saiu de cena. Revoltados com a arbitragem, os jogadores do Treze partiram pra cima do juiz Ilbert Estevam da Silva, que já tinha expulsado dois jogadores da equipe paraibana. Nesse momento, o batalhão de choque precisou entrar em ação. Ainda faltavam três minutos de acréscimos, mas não havia mais nenhum clima para um evento esportivo.