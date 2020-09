Paraná vence CRB e vira líder da Série B do Campeonato Brasileiro

Com a derrota, o time alagoano perdeu a chance de encostar no G4 e permanece com 13 pontos, na décima posição | Foto: Geraldo Bubniak/AGB

O Paraná derrotou o CRB por 2 a 0 na abertura da 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e assumiu a liderança, com 20 pontos. Com a derrota, o time alagoano perdeu a chance de encostar no G4 e permanece com 13 pontos, na décima posição.

Jogando em casa, o Paraná tomou a iniciativa da partida desde o início e chegou com perigo logo aos 12 minutos, com Salazar, de cabeça, após cobrança de escanteio. Depois da primeira tentativa, o confronto ficou truncado no meio de campo e só foi engrenar aos 39 minutos. O atacante Marcelo fez boa jogada e bateu colocado, acertando o travessão do goleiro Victor Souza. No lance seguinte, Jean cobrou escanteio e Igor Caríus tentou afastar. A bola sobrou para Fabrício, que soltou a bomba e abriu o placar.

O CRB nem teve tempo para reagir na segunda etapa. Logo com um minuto de jogo, Renan Bressan recuperou bola de Reginaldo Júnior e tocou para Higor Meritão. O volante bateu e fechou o placar: 2 a 0.

Em desvantagem, o Galo partiu para cima e quase diminuiu aos 24 minutos. Léo Gamalho passou para Felipe Menezes que, de frente para o goleiro Alisson, acabou finalizando para fora. A última chegada com perigo do CRB foi aos 41 minutos. Igor Caríus lançou na área e Diego Torres finalizou, mas Alisson salvou e decretou a vitória do Paraná.

Na próxima rodada, o CRB enfrenta o Botafogo-SP, na sexta-feira (25), às 19h15, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O Paraná vai ao Rio Grande do Sul jogar com o Brasil de Pelotas, no sábado (26), às 18h30.

Juventude e Vitória

No outro confronto da abertura da 10ª rodada da Série B, Juventude e Vitória fizeram uma partida movimentada, mas acabaram no 1 a 1, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Breno Lopes abriu o placar para o time gaúcho, aos 21 minutos do primeiro tempo. O Rubro-Negro empatou aos 16 minutos da etapa final, com Vico.

Com o resultado, o Juventude perdeu a chance de entrar no G4 e chegou aos 16 pontos, na quinta posição. Já o Vitória tem 14 pontos e ocupa a oitava colocação.

