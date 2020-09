Manaus FC: Igor Carvalho passará por cirurgia e está fora da temporada

Igor Carvalho está fora da temporada 2020 | Foto: Ismael Monteiro

Manaus - O lateral-direito Igor Carvalho, do Manaus Futebol Clube, está fora da temporada 2020. O jogador vai passar por um procedimento cirúrgico nos dois calcanhares para correção dos tendões de Aquiles. Conforme o departamento médico do esmeraldino, o tempo estimado para a recuperação do atleta é de, aproximadamente, oito meses.

O médico ortopedista do Gavião do Norte, Roly Pardo, explica os detalhes da lesão de Igor.

“O atleta apresenta uma calcificação bilateral nos calcâneos, na região de inserção óssea do tendão de Aquiles. É um problema crônico devido à tração excessiva e repetitiva do tendão de Aquiles. O procedimento cirúrgico consiste basicamente em retirar toda a calcificação excessiva e reinserir o tendão de Aquiles no calcâneo. O pós-operatório é prolongado devido ao tempo necessário para o tendão integrar no osso”, pontuou.

Força

Apesar da necessidade de cirurgia e do período de reabilitação, Igor mostra-se sereno. “Sei que Deus está no controle de tudo. Minha esposa está vindo para me ajudar, mas estou tranquilo”, disse o jogador, por meio de assessoria.

O lateral deixou uma mensagem para a torcida do Gavião do Norte. “Agradeço muito o carinho de todos por sempre me mandar mensagens positivas. Peço para que continuem acreditando no nosso time, tenho certeza que vamos trazer muitas alegrias para o Manaus”, finalizou.

As despesas da cirurgia do atleta, bem como os custos envolvendo o pós-operatório, serão pago pelo clube.

*Com informações da assessoria

Leia mais: