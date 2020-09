Tabela de jogos e regulamento da Série B do Amazonense são divulgados

Série B do Amazonense começa no dia 17 de outubro | Foto: Divulgação/FAF

Manaus - A tabela de jogos e o regulamento específico da Série B do Campeonato Amazonense foi divulgado na última terça-feira (15) pela Federação Amazonense de Futebol (FAF). A competição começará no dia 17 de outubro e será encerrada no dia 28 de novembro.

Sete clubes irão disputar a segunda divisão do Amazonense neste ano. São eles: Rio Negro, Sul América, Tarumã, Clíper, CDC, além de dois estreantes - Atlético Amazonense e JC Futebol Clube, de Itacoatiara.

De acordo com o documento divulgado pela FAF, as disputas ocorrerão nas quartas, quintas e também nos fins de semana. Na capital, os jogos serão realizados nos estádios da Colina, na Zona Oeste, e Carlos Zamith, na Zona Leste.

Entretanto, também haverão jogos em cidades do interior. Eles irão ocorrer em Itacoatiara - no estádio Floro de Mendonça -, em Manicoré, no Bacurauzão, e em Novo Aripuanã - no Jabotão.

Na estreia da Série B, marcada para o dia 17, dois jogos estão previstos: Clíper x Atlético-AM, às 15h30 - no Zamith -, e JC x Tarumã, às 16h, no Floro de Mendonça. Em seguida, no dia 18, o Rio Negro encara o o CDC, às 16h, no estádio da colina.

O modelo de disputa

Em 2020, a Série B será realizada em um único turno na primeira fase, que é classificatória, com todos jogando contra todos. Os quatro melhores avançam para a segunda fase da competição.

Já as semifinais serão disputadas em jogos únicos. A fase conta ainda com direito a mando de campo e vantagem do empate para os dois melhores da primeira fase.

Um jogo único também irá definir o campeão da Série B. Para a partida está garantida a vantagem do mando de campo para a melhor equipe, levando em consideração somente a pontuação adquirida na primeira fase. A vantagem do empate estará descartada e a decisão por pênaltis poderá acontecer.

Coronavírus

Segundo o documento divulgado pela Federação Amazonense, a entidade irá arcar com os custos referentes aos testes de detecção do novo coronavírus de todas as equipes. Eles serão realizados sempre um dia antes das partidas, como já ocorre em competições realizados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

*Com informações da assessoria

