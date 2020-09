Manaus FC vai ao STJD para alegar que Treze (PB) não concluiu partida

Luis Mitoso afirma que Manaus FC vai se basear no Art. 205 do CBJD | Foto: Divulgação/Manaus FC

Manaus - O presidente do Manaus Futebol Clube, Luis Mitoso, anunciou nesta terça-feira (15) que o clube vai entrar com uma Notícia de Infração (NI) no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) contra o Treze (PB). O Gavião alega que o time paraibano se recusou a concluir a partida realizada na última segunda-feira (14), em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.

No relatório do árbitro e delegado da partida consta que os jogadores do Treze foram confrontar os policiais militares e que, em ato contínuo, revidaram com spray de pimenta. Após toda a confusão, os jogadores do Treze se recusaram a continuar o jogo.

Luis Mitoso explicou, por meio da assessoria, que a NI vai se basear no Art. 205 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O texto diz que “impedir o prosseguimento de partida, que estiver disputando, por insuficiência numérica intencional de seus atletas ou por qualquer outra forma" prevê pena de "perda dos pontos em disputa em favor do adversário, na forma do regulamento”.

Para o dirigente do Gavião do Norte, o artigo pode e deve ser aplicado ao que aconteceu na Arena da Amazônia. A confusão começou com os próprios jogadores do Treze (PB), logo após o gol de empate marcado pelo atacante Matheuzinho, do Manaus, aos 52 minutos do segundo tempo.

"O árbitro da partida havia dado dez minutos de acréscimo e quando o Matheuzinho fez o gol, só havia se passado sete dos dez minutos de acréscimo. Faltavam ainda três minutos para o fim do jogo. E olha que dentro desses três minutos poderia haver ainda mais acréscimos, por conta de tudo que aconteceu, a cera dos jogadores e tudo mais. Então o Manaus vai entrar com essa Notícia de Infração junto ao STJD”, afirmou Mitoso.

O presidente ressaltou que, com o término da confusão, o árbitro chamou os capitães para retomar a partida e que o Treze, como relatado na súmula, disse que o time não tinha “condições de continuar” a partida.

“A pergunta feita pelo árbitro foi muito clara. 'Vamos continuar o jogo?'. Pelo Manaus foi dado o ‘ok’, pela parte do Treze eles disseram que não haveria condições de continuar a partida. Já haviam se passado mais de quinze minutos daquele tumulto, deu bastante tempo para recuperar tanto o emocional, como também dos efeitos do spray (...) Quem perdeu com isso foi o Manaus. Com tal atitude dos jogadores do Treze, tipificado está a conduta prescrita no Art .205 do CBJD”, finalizou.

Os advogados do esmeraldino entrarão no Notícia de Infração até quinta-feira (17) no STJD, no Rio de Janeiro.

*Com informações da assessoria

