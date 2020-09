Copa do Brasil: Ponte e América-MG abrem 4ª fase com empate

Com este resultado, como não há gol qualificado na competição, quem vencer a partida de volta avança direto | Foto: Ponte Press/ Álvaro Jr.

Na partida que abriu a quarta fase da Copa do Brasil, Ponte Preta e América-MG empataram em 2 a 2, nesta quarta (16), no estádio Moisés Lucarelli.

Com este resultado, como não há gol qualificado na competição, quem vencer a partida de volta avança direto. Em caso de empate por qualquer placar, a vaga será decidida na disputa de pênaltis.

Gol nos primeiros minutos

Mesmo jogando fora de casa, foi o América-MG que criou a primeira boa oportunidade de marcar, quando João Paulo cruzou com perigo aos 3 minutos buscando Rodolfo, mas Alisson foi mais rápido e conseguiu cortar.

Mas a Ponte respondeu dois minutos depois. Bruno Rodrigues avançou pela ponta esquerda, se livrou da marcação e cruzou para Moisés, entre os zagueiros, cabecear para abrir o marcador.

O confronto continuou aberto, com oportunidades de lado a lado, mas o Coelho foi mais eficiente. O time de Minas consegue empatar aos 43 minutos. Marcelo Toscano escora cruzamento rasteiro de Léo Passos para vencer o goleiro Ivan.

Lei do ex

A segunda etapa começou com o Ponte Preta controlando as ações, valorizando a posse de bola diante de um América que até tenta responder adiantando a marcação, mas que foi pouco eficiente nesta proposta.

E a postura do time da casa se mostrou mais acertada aos 29 minutos da etapa final, quando, mesmo marcado, Matheus Peixoto marcou de cabeça após bola levantada na área por Bruno Rodrigues.

Porém, quando tudo parecia indicar que a Ponte Preta conseguiria segurar uma importante vitória, a lei do ex entrou em ação aos 46 minutos do segundo tempo. Neto Berola toca para Vitão, que, de carrinho, não deixa a bola sair e encontra Felipe Azevedo, que escora para deixar tudo igual no marcador. Ponte 2, América-MG 2.

Ponte Preta e América-MG decidem quem fica com a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil na próxima terça (22), em partida realizada na Arena Independência a partir das 21h30 (horário de Brasília).