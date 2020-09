Thiago Neves é a nova contratação do Sport

O Sport anunciou, nesta quinta-feira (17), a contratação do meia Thiago Neves. O jogador estava livre no mercado após ter o contrato com o Grêmio rescindido na última segunda-feira (14).

“Primeiro, quero agradecer a Deus pela oportunidade. Mais um gigante do futebol brasileiro. Será uma honra defender esse clube tão grande, tão gigante. Sport, pode ter certeza de que farei o possível e impossível dentro de campo para que a gente consiga bons resultados e fazer um grande campeonato”, declarou o meia em postagem divulgada pelo perfil oficial do Leão no Instagram.

O Rubro-negro será o 10º clube da carreira do jogador de 35 anos. Revelado pelo Paraná, o meia se destacou no Fluminense, onde foi campeão da Copa do Brasil (2007) e Brasileiro (2012), além de vice da Libertadores (2008). No Cruzeiro, foi bicampeão da Copa do Brasil (2017 e 2018), mas ficou marcado também pela campanha na Série A do ano passado, que decretou a queda inédita da Raposa à Série B.

Contratado pelo Grêmio no início do ano, Thiago Neves não engrenou. Foram apenas 14 jogos e um gol marcado. Na quarta-feira (16), após derrota do time gaúcho para a Universidad Católica (Chile) por 2 a 0 pela Libertadores, o meia criticou o ex-clube. “Continuo sendo culpado?”, escreveu no seu perfil no Twitter.

O Sport foi justamente o último adversário de Thiago Neves pelo Grêmio, em 3 de setembro. Na ocasião, o meia foi substituído aos 18 minutos do segundo tempo. Mesmo atuando na Arena do Tricolor gaúcho, o time pernambucano venceu por 2 a 1 e deixou a zona de rebaixamento. Hoje, o Leão ocupa o 15º lugar, com 11 pontos.

Antes do Sport, o jogador interessou ao Atlético-MG. A reação negativa da torcida, pelas redes sociais e até em frente à sede do clube, em Belo Horizonte, levaram o Galo a desistir da negociação. Os torcedores recordaram várias provocações do jogador, da época em que ele atuava pelo Cruzeiro, dirigidas ao time alvinegro.

A estreia pelo Rubro-negro depende do nome do jogador ser publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O Sport volta a campo neste domingo (20), às 20h30 (horário de Brasília), contra o Fluminense, na Ilha do Retiro, pela 11ª rodada da Série A.

*Com informações da Agência Brasil

Leia Mais:

Liga dos Campeões: Neymar é indicado ao prêmio de melhor atacante

Corinthians derrota Bahia por 3 a 2 em partida emocionante