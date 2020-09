Bruno Soares e Mate Pavic alcançam quartas do Masters de Roma

O brasileiro Bruno Soares e o croata Mate Pavic continuam bem no Masters 1000 de Roma (Itália) de tênis, pois derrotaram, nesta quinta-feira (17), a dupla belga formada por Sander Gille e Joran Vliegen por 2 sets a 0 (parciais de 6/3 e 6/2).

Agora, pelas quartas de final, os atuais campeões das duplas do US Open enfrentarão os vencedores da partida entre os canadenses Milos Raonic e Felix Auger-Aliassime e o espanhol Marcel Granollers e o argentino Horácio Zeballos.

Duplas femininas

Já nas oitavas de final das duplas femininas da competição de tênis italiana, a brasileira Luisa Stefani e a americana Hayley Carter superaram as americanas Cori Gauff e Christina McHale por 2 sets a 0 (parciais de 7/6 e 6/3).

Assim, na próxima sexta (18) elas enfrentam a tcheca Lucie Hradecká e a eslovena Andreja Klepac. Esta será a segunda vez de Stefani nas quartas de final de um torneio de nível premiere (série de eventos que só perdem em importância para os quatro Grand Slams).

Semifinal na Romênia

Já no Challenger 100 de Iasi (Romênia), os brasileiros Rafael Matos e João Menezes alcançaram a semifinal. No saibro romeno, a dupla brasileira superou o venezuelano Luis David Martínez e o mexicano Miguel Reyes-Varela por 2 sets a 0 (parciais de 6/4 e 7/6). A vaga na grande decisão será decidida com os anfitriões Victor Cornea e Alexandru Jecan ou com a dupla formada pelo norte-americano Robert Galloway e pelo mexicano Hans Verdugo.

*Com informações da Agência Brasil

