'Del Baille': Flamengo irreconhecível leva goleada na Libertadores

Pressionado, o Flamengo estaciona nos 6 pontos na segunda colocação | Foto: Reprodução

O Flamengo voltou a jogar mal e não resistiu ao bom jogo do Independiente del Valle na Libertadores. Jogando em Quito, o Rubro-Negro não foi páreo para a equipe de Miguel Angel Ramírez e foi amplamente dominado. Com gols de Moisés Caicedo, Preciado, Gabriel Torres, Sanchez e Beder Caicedo, o del Valle venceu por 5 a 0.

Com a vitória elástica, o del Valle se vinga dos 3 a 0 no Maracanã, na final da Recopa, em fevereiro. O resultado também deixa os equatorianos isolados na liderança do grupo A da fase de grupos da Libertadores, com 10 pontos.

Pressionado, o Flamengo estaciona nos 6 pontos na segunda colocação e vai encarar na quarta rodada do grupo A o Barcelona. A partida será na próxima terça-feira, em Guayaquil. O Independiente vai à Colômbia enfrentar o Junior Barranquilla.

*Com informações do Gazeta Esportiva