Dupla feminina alcança semifinal de tênis em Roma

A brasileira Luisa Stefani e a norte-americana Hayley Carter derrotaram a tcheca Lucie Hradecka e a eslovena Andreja Klepac por 2 sets a 1 (parciais de 6/7, 6/4 e 10/8) nesta sexta-feira (18) e avançaram para a semifinal do Premiere de Roma.

Essa será a primeira vez da atleta brasileira nessa etapa de um Master 1000 (torneios que estão no segundo degrau mais alto dentro do circuito mundial da modalidade). “[Estou] bem feliz e aliviada de ter conseguido essa vitória. Descreveria a partida como um jogo de gato e rato na verdade. Foram vários altos e baixos para os dois lados. Mas gostei do nosso jogo. Lembro da última vez que jogamos contra elas em Dubai. Foi parecido. É uma dupla que bate bem forte na bola, e tivemos que adaptar nosso jogo. Todo mundo teve chances. Poderíamos ter vencido o primeiro set, mas não deu. Depois, voltar para o segundo com um jogo firme foi um bom sinal. Tem que estar atenta o tempo inteiro”, declarou Luisa Stefani após a partida.

A briga pela vaga na grande decisão da competição da capital italiana acontece neste sábado. Stefani e Carter pegam a dupla formada pela taiuanesa Hsieh Su-wei e a tcheca Barbora Strýcová.

Bruno Soares e Mate Pavic caem na Itália

Também nesta sexta, o brasileiro Bruno Soares e o croata Mate Pavic foram desclassificados do Master 1000 de Roma, após perderem nas quartas de final para o espanhol Marcel Granollers e o argentino Horácio Zeballos em três sets, com parciais de 6/4, 6/7 (7) e 6/10.

O mineiro e o croata chegaram a ter uma chance de definir a partida no segundo set, mas não aproveitaram a chance e foram derrotados pela primeira vez nos últimos oito jogos. Agora, a preparação da dupla se volta totalmente para o próximo Grand Slam do circuito mundial, Roland Garros, com início marcado para 27 de setembro em Paris (França).

Brasil na final de duplas na Romênia

Já no Challenger 100 de Iasi (Romênia), o gaúcho Rafael Matos e o mineiro João Menezes superaram o norte-americano Robert Galloway e o mexicano Hans Verdugo em sets diretos, com parciais de 6/4 e 6/3.

Com isso, alcançaram a decisão do torneio, disputado em piso de saibro, onde encaram o filipino Treat Huey e o americano Nathaniel Lammons.

Rafael Matos busca o terceiro título de Challenger, o primeiro ao lado de João Menezes, enquanto o campeão de simples dos Jogos Pan-americanos de 2019 busca sua primeira conquista nesse tipo de torneio. A grande decisão acontece no próximo sábado (19) a partir das 10h.

*Com informações da Agência Brasil

Leia Mais:

Quando um time brasileiro conquista a Libertadores, ele vai longe

Fifa rechaça Mundial de Clubes em 2020 e o projeta no início de 2021