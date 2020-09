Manaus FC recebe Santa Cruz na Arena da Amazônia

| Foto:

Manaus - O Gavião do Norte fará neste sábado (19) a sua sétima partida pelo Campeonato Brasileiro da Série C, diante do Santa Cruz (PE), às 18h, na Arena da Amazônia. Com um terço da primeira fase da competição já disputado, o Santa Cruz é líder e abriu cinco pontos para o quinto colocado.

O Manaus está na sétima colocação na tabela de classificação com sete pontos conquistados até o momento



Em todos os jogos do esmeraldino até aqui, o camisa 93, Rodrigo Fumaça segue como titular absoluto dentro de campo. Atacante extremo, este carioca da Ilha do Governador sabe que o confronto contra o líder do Grupo A será mais uma “guerra” em campo.

.“Todo confronto pela Série C é difícil. Ainda mais quando você pega uma equipe de tradição dentro de casa. A gente espera manter nossa regularidade, nossa invencibilidade dentro de casa. Temos que ir para cima deles, porque em casa a gente tem que mandar”, diz Fumaça, de 25 anos.

Santa Cruz

O treinador Luizinho Lopes do Santa Cruz terá o retorno de pelo menos três jogadores, entre eles o volante Panda, ex-Santa Cruz, que retorna de lesão e pode reestrear após seis meses. Além disso, o lateral Cesinha, recém-contratado está disponível.

No Manaus, dois titulares suspensos e dois lesionados desfalcam o time manauara em todos os setores.

FICHA DO JOGO

Manaus

Jonathan; Edvan (Cesinha), Luiz Fernando, Ramon Mesquita e Rennan; Derlan, Janeudo e Hamilton; Rodrigo Fumaça, Rossini e Paulinho Simionato. Treinador: Luizinho Lopes.

Santa Cruz

Maycon Cleiton; Danny Morais, Elivelton e Denílson; Toty, Tinga, André, Didira, Chiquinho e Jáderson; Victor Rangel. Treinador: Marcelo Martelotte.Local: Arena da Amazônia, em Manaus

Horário: Sábado, dia 19, às 19h ( de Brasília)

Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)

Assistentes: Ruy Cesar Lavarda Ferreira (MS) e Marcos dos Santos Brito (MS)